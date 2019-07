Teures Kreativquartier: Was ist geplant?

Die beiden Industriebauwerke werden für das Geld aufwendig saniert und "architektonisch hochwertig ausgebaut", wie es stolz aus der Stadtverwaltung heißt. Und das ist geplant: In der Jutierhalle sollen in einem "Haus-im-Haus-Konzept" die Atelier- und Arbeitsräume als Raummoduleinheiten von jeweils rund 20 Quadratmetern Einzelgröße in die rund 2.000 Quadratmeter große Halle eingestellt werden.