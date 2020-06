Fünftes Kind unterwegs Hilaria Baldwin: Hilfe von Nanny ist "keine Schande"

Nach einer Weile der Selbstisolation habe das Ehepaar Baldwin eine Unterkunft in der Nähe ihres Hauses gemietet, sodass das Kindermädchen die Familie weiter unterstützen könne. "Weder meine noch Alecs Familie leben in der Nähe", erklärt Hilaria Baldwin weiter. "Im Moment sind meine Kinder 2, 3, 4 und fast 7 Jahre alt. Da ist es in Ordnung, Hilfe anzunehmen. Man sollte sich deswegen nicht schämen, auch wenn Leute einem das einreden wollen."