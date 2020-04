Fünftes gemeinsames Kind "Alles in Ordnung": Hilaria Baldwin ist wieder schwanger

Sie ist guter Hoffnung - und selten passte diese Redewendung wohl so gut, wie in ihrem Fall: Hilaria (36) und Alec Baldwin (62, "A Star Is Born") erwarten wieder ein Baby. Nach zwei dramatischen Fehlgeburten (November 2019, April 2019), die sie nicht vor der Öffentlichkeit verbargen, ist die Yoga-Expertin wieder schwanger. Wie zuvor auch schon, teilte sie die schöne Nachricht via Instagram mit ihren Followern. Diesmal überließ sie "das Sprechen dem Baby".