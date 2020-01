Ob der Einsatz des BRK, der am Abend in Siegsdorf stattgefunden hat, möglicherweise in einem Zusammenhang mit einem weiteren Verdachtsfall steht, wollte auf AZ-Anfrage bei der Polizei und beim Bayerischem Roten Kreuz am Freitag niemand kommentieren. Beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd und beim BRK-Kreisverband Traunstein verwies man unterdessen auf das Gesundheitsministerium, das im Laufe des Freitags weitere Informationen mitteilen will.