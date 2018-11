Die Entscheidung fiel fünf Minuten vor dem Ende, als die Griechen innerhalb von einer Minute aus einem Drei-Punkte-Vorsprung auf 62:53 davonzogen und sich den Auswärtssieg nicht mehr nehmen ließen. In der Euroleague gastieren die Münchner am Donnerstag beim spanischen Team CB Gran Canaria. In der Bundesliga kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel gegen die Gießen 46ers.