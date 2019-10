Fünf Wander-Touren nahe München Mit Bus und Bahn bequem in die Berge - so geht's!

Nachdem wir die Aussicht genossen haben, gehen wir zum Wandfuß zurück und rechts weiter. Durch einen Wald erreichen wir das Graseck und gehen über dieses hinweg, um danach zur Königsalm hinabzusteigen.

Beim langen Stall beginnt der Weg hinüber zur Geißalm. Zunächst gehen wir über Almwiesen, dann überqueren wir den Klammbach und gelangen auf der anderen Seite des Bachs zur Geißalm. Von dieser führt uns ein Steig über Bergwiesen und durch den Wald hinab zu einem Wirtschaftsweg, den wir auch schon zum Auftakt der Tour beschritten haben.

Auf diesem halten wir uns dann links und gelangen so zurück zu unserem Ausgangspunkt, der Haltestelle Enterfelser Alm.

Rontal-Tortal-Runde: Unerwartet stille Tour in Hinterriß

Start: Haltestelle Zur Post, Hinterriß

Länge: 12 Kilometer

Höhenmeter: 890

Dauer: 4-5 Stunden

4-5 Stunden Anfahrt: Mit der BOB nach Lenggries, dann Bergsteigerbus nach Hinterriß, 1:45 Stunden

Beim ehemaligen Zollhaus von Hinterriß führt der Rontalweg talein. Es geht am Ronbach entlang, bis wir diesen nach einer knappen Stunde auf einer Brücke überqueren. Nun erreichen wir die Rontalalm, an dieser vorbei gehen wir über die Almfläche und durch Wald auf den Talschluss zu. Linker Hand nehmen wir nun den Steig über Wiesen und Geröll zur Torscharte. Diese erreichen wir nach weiteren 1,5 Stunden. Wir steigen ab zur Tortalalm, von dieser führt der Weg am Torbach entlang zurück nach Hinterriß.

Wandern am Geierstein: Ein weniger bekannter Berg mit schönen Ausblicken

Start: Bahnhof Lenggries

Länge: 11 Kilometer

Höhenmeter: 815

Dauer: 4:30 Stunden

4:30 Stunden Anfahrt: Mit der BOB nach Lenggries, eine Stunde

Wir starten am Bahnhof Lenggries und folgen zunächst der Karwendelstraße in Richtung Süden. Dann nehmen wir den Großherzogin-Anna-Weg nach Hohenburg. Am Fuß des Kalvarienbergs weisen uns Wegtafeln nach links zu Geierstein (auf manchen Tafel steht noch der alte Name Geigerstein).

Durch den Wald geht es nun hinüber zum Schlossweiher. Dort wandern wir ein Stück am Ufer entlang, bis links der ausgeschilderte Weg zum Geierstein abzweigt. Nun verläuft der zunächst breite Weg durch Mischwald.

Nach zehn Minuten mündet rechts ein Weg von Hohenburg ein. Dort gehen wir links weiter zu einer Wegverzweigung. Die Wegtafel weist uns nach links und wir steigen weiter durch den Wald bergan und erreichen bald eine Kammhöhe. Wir laufen nun auf diesem Kamm weiter. Nun überwinden wir eine felsige Kuppe im Kamm und gehen nun leicht abwärts zu einer Lichtung.

Weiter oben treffen wir auf einen schönen Aussichtspunkt mit Sitzgelegenheit. Die bald folgenden Gipfelfelsen umgehen wir rechts und gelangen über schrofige Passagen durch Wald und Latschen hinauf zum Gipfel des Geiersteins. Am Gipfel folgen wir für den Abstieg den Wegtafeln in Richtung Lenggries/Fockenstein.

Zunächst geht es auf dem felsigen Kamm weiter, dann steigen wir in Serpentinen steil hinab über Bergwiesen zu einer Wegverzweigung.

Links weiter wandern wir über Holzbohlen durch sumpfiges Gebiet und zu einer Lichtung. Während wir diese überqueren, halten wir uns rechts und gehen nun weiter bergab durch Fichtenbestand und dann über viele Treppenstufen in Serpentinen hinab. Wenn wir auf einen Wildzaun treffen, gehen wir rechts an ihm entlang. Am Waldrand gehen wir rechts am Bachufer entlang und erreichen Lenggries schließlich über einen Wirtschaftsweg.

Upsspitze und Daniel: Weitblick bis zur Zugspitze

Start: Bahnhof Leermoos

Länge: 6 Kilometer

Höhenmeter: 1.350

Dauer: 6:30 Stunden

6:30 Stunden Anfahrt: Bis Garmisch mit der Werdenfelsbahn, dann umsteigen in die Außerfernbahn (selber Bahnhof) nach Reutte, zwei Stunden. Auf der Außerfernbahn gelten die Tickets der Deutschen Bahn

Am Bahnhof von Lermoos gehen wir links durch die Unterführung, anschließend steigen wir über Wiesen und später durch Nadelwald auf markiertem Steig hinauf zur meist bewirtschafteten Tuftelalm. Oberhalb der Alm führt der Steig weiter durch Almwiesen und lichten Wald zum Südgrat des Doppelgipfels.

Zuletzt queren wir ein schrofiges Fels- und Schuttgelände und erreichen so die dem Hauptgipfel vorgelagerte Upsspitze mit 2.332 Metern.

Über den gut begehbaren Verbindungsweg ist in einer weiteren Dreiviertelstunde der Daniel (2340 Meter) erreicht.

Das Panorama wird hier von der Zugspitze dominiert, außerdem schaut man direkt auf die Westseite des Wettersteingebirges.

Im Norden und Osten überblicken wir nahezu die gesamten Ammergauer Alpen.

Man sollte genügen zu trinken einpacken, denn die Tuftelalm hat manchmal auch geschlossen – und die Saison neigt sich ja auch dem Ende zu. Der Abstieg erfolgt über den Aufstiegsweg.

Schnappenkirche und Staudacher Alm: Auf der Spur von Sagen

Start: Bushaltestelle Marquartstein

Länge: 10,5 Kilometer

Höhenmeter: 600

Dauer: 4:15 Stunden

4:15 Stunden Anfahrt: Mit dem Regionalzug nach Übersee, von hier mit dem RVO-Bus in Richtung Reit im Winkl, 1,5 Stunden

Von der Orstmitte gehen wir zum Wanderparkplatz hinauf und folgen einem Ziehweg, bis wir an einem Abzweig links dem Schild "Schnappenberg" folgen. Bald treffen wir auf einen Forstweg und folgen ihm, dann geht es zunächst links ab, bei einer weiteren Wegverzweigung nehmen wir den rechten Weg, der in weitem Bogen durch einen Wald bis zur Schnappenkirche führt. Der Sage nach hat hier Burgherr Marquart II. sein Ende gefunden.

Nachdem wir die Kirche besichtigt haben, gehen wir wenige Meter zurück und folgen rechts dem Wanderweg, der zunächst leicht ansteigend, dann überwiegend eben durch den Wald hinüber zur Staudacher Alm führt.

Dort folgen wir dem nordwärts führenden Sträßchen, die Markierungsnummer ist fünf. Wir treffen auf eine Fortstraße und folgen dieser kurz talwärts, bis links ein Ziehweg abzweigt, der uns durch den Wald entlang dem Alplbach hinunter nach Straudach-Egerndach (Holzlagerplatz) bringt.

Von dort führt ein Wanderweg immer am Fuß des Bergs entlang zurück nach Marquartstein, wobei wir uns an den Ausschilderungen "Achentalweg" und "Hochgern" orientieren.

Variante: Ein steiler, aber gut begehbarer Steig führt von der Schnappenkirche über viele Stufen durch den Wald direkt hinab nach Staudach-Egerndach. Ein Teil dieses Wegs ist als Naturlehrpfad angelegt.

Bahn- und Bustickets in die Berge: Ein Überblick über verschiedene Tarife

Ganz einfach ist es nicht, den Durchblick bei den vielen Tickets zu behalten, die es für Bus und Bahn gibt. Die AZ gibt einen Tarif-Überblick.

Bayernticket

Gültigkeitsbereich: Gilt in allen Regionalzügen von bayerischen Schienenunternehmen (DB, Agilis, Meridian, BOB, Bayerische Zugspitzbahn, RVO-Bus etc.). Auch nach Salzburg und Kufstein kann man mit dem Bayernticket fahren.

Gilt in allen Regionalzügen von bayerischen Schienenunternehmen (DB, Agilis, Meridian, BOB, Bayerische Zugspitzbahn, RVO-Bus etc.). Auch nach Salzburg und Kufstein kann man mit dem Bayernticket fahren. Preis: 25 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) zahlt 7 Euro

25 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) zahlt 7 Euro Gültigkeitszeitraum: Mo-Fr 9-3 Uhr, Wochenende/Feiertag 0-3 Uhr des Folgetages

Guten-Tag-Ticket

Gültigkeitsbereich: Bayerische Oberlandbahn, Züge des Meridian, Bayerische Regionalbahn, Teile der Südostbayernbahn (bis Waging, Ruhpolding und Aschau) auf den Strecken München-Weilheim, München-Kufstein, München-Salzburg

Bayerische Oberlandbahn, Züge des Meridian, Bayerische Regionalbahn, Teile der Südostbayernbahn (bis Waging, Ruhpolding und Aschau) auf den Strecken München-Weilheim, München-Kufstein, München-Salzburg Preis: 23 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 7 Euro

23 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 7 Euro Gültigkeitszeitraum: wie Bayernticket

Regioticket Werdenfels

Gültigkeitsbereich: Regionalzüge der Deutschen Bahn, Busse des Oberbayernbus auf den Strecken München-Garmisch-Partenkirchen-Pfronten-Ried, München-Oberammergau-Linderhof, München-Kochel-Klais, München-Schongau

Regionalzüge der Deutschen Bahn, Busse des Oberbayernbus auf den Strecken München-Garmisch-Partenkirchen-Pfronten-Ried, München-Oberammergau-Linderhof, München-Kochel-Klais, München-Schongau Preis: 22 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 7 Euro

22 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 7 Euro Gültigkeitszeitraum: täglich von 0 bis 3 Uhr des Folgetages

Regioticket Werdenfels plus Innsbruck

Gültigkeitsbereich: wie das Regioticket Werdenfels, plus die Strecke Garmisch-Partenkirchen-Klais-Innsbruck

wie das Regioticket Werdenfels, plus die Strecke Garmisch-Partenkirchen-Klais-Innsbruck Preis: 27 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 12 Euro

27 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 12 Euro Gültigkeitszeitraum: täglich von 0 bis 3 Uhr des Folgetages

Servus-Ticket

Gültigkeitsbereich: Nahverkehrszüge der DB, Agilis, Alex, Bayerische Regionalbahn, Oberpfalzbahn, Waldbahn, auf der Strecke München-Lindau, München-Oberstdorf

Nahverkehrszüge der DB, Agilis, Alex, Bayerische Regionalbahn, Oberpfalzbahn, Waldbahn, auf der Strecke München-Lindau, München-Oberstdorf Preis: 23 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 7 Euro

23 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 7 Euro Gültigkeitszeitraum: wie Bayernticket

Servus-Ticket plus

Gültigkeitsbereich: wie Servus-Ticket

wie Servus-Ticket Preis: 28 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 12 Euro

28 Euro für eine Person, jeder weitere Mitfahrer (maximal vier) 12 Euro Gültigkeitszeitraum: Mo-Fr 0-3 Uhr des Folgetages

