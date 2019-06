Gegen 19 Uhr hatte der unbekannte Fahrer eines Ford Focus das Stauende auf der A99 Richtung Salzburg übersehen und krachte von hinten in einen Mercedes, in dem zwei Männer mittleren Alters saßen. Der Zusammenstoß schob den Mercedes auf einen Skoda mit einer Mutter und ihren beiden minderjährigen Kindern auf. Der Unfallverursacher floh mit deutlichem Schaden an der Front des Wagens in Richtung Aschheim.