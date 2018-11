Update vom 20. November 2018: Am Dienstag hat die Polizei vorläufige Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Demnach traf sich das 15-jährige Mädchen mit dem 17-Jährigen Tatverdächtigen am 22. September in einer Wohnung in Pasing. Dort kam es laut Polizei zu nicht einvernehmlichem Geschlechtsverkehr: Er soll sie bedroht haben, bis sie einwilligte.