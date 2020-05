"Fünf Shows sind in der Mache" Robbie Williams steigt ins TV-Geschäft ein

Noch sind die Formate geheim

Williams möchte offenbar lieber sein eigenes Programm gestalten, statt Teil der bestehenden TV-Landschaft zu sein. So habe er nach seinem Ausstieg bei "The X Factor" im Frühjahr 2019 bereits die Teilnahme an der englischen Fassung des Dschungelcamps abgesagt: "Wenn meine Karriere in einer Phase wäre, in der ich darauf angewiesen bin, wäre ich sehr dankbar dafür - aber das ist sie nicht."