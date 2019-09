Fünf neue Geräte vorgestellt Neue Echos, mehr Funktionen: Das kann Amazons Alexa bald alles

Mehr Kontrolle und Flüstermodus

Amazons Sprachassistentin Alexa, die natürlich auch in den neuen Echo-Modellen zum Einsatz kommt, erhält in den kommenden Wochen ebenso mehrere neue Funktionen. So lässt sich künftig die Geschwindigkeit (in sieben Stufen) regeln, in der Alexa auf Anfragen antwortet. Außerdem antwortet die Assistentin bald flüsternd auf Fragen, die ebenfalls flüsternd gestellt wurden - beispielsweise um den noch schlafenden Partner nicht zu wecken.