Der dreimalige Weltmeister leide an einer Grippeerkrankung, soll aber in der kommenden Woche das AKH wieder verlassen. Vorsicht ist geboten, da Laudas Immunsystem infolge der Operation am 2. August noch geschwächt ist. Die Grippe könnte sich daher problematisch entwickeln. Ohnehin ist die Reha sehr aufwendig, die Genesung wird dabei sehr engmaschig überwacht.