Die beiden 22 und 28 Jahre alten Kuriere waren bei dem Coup das größte Risiko eingegangen. "Wer erwischt wird, ist der Dumme", sagt Jens Liedhegener, Chef der AG Phänomene. Denn die Täter wandern in Bayern für mindestens vier Jahre ins Gefängnis, während die Bosse in aller Ruhe weiter Geld scheffeln. Alleine in München erbeuten falsche Polizisten alljährlich mehrere Millionen Euro.