Fünf Jahre nach Twitter-Debüt Queen Elizabeth II. macht ab sofort Instagram unsicher

Ein Stück Familiengeschichte

Der zwei Seiten lange Brief stammt nach Angaben der Queen aus dem Jahr 1843 und ist an ihren Ururgroßvater Prinz Albert (1819-1861) adressiert. Charles Babbage, der als der erste Computerpionier der Welt gilt, hat ihn geschrieben. "In diesem Brief erzählte Babbage Queen Victoria und Prinz Albert von seiner Erfindung der mechanischen Rechenmaschine 'Analytical Engine'", erklärt die britische Monarchin in ihrem Post. Auf Basis eben dieser Rechenmaschine seien später die ersten Computerprogramme erstellt worden.