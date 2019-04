Michael Schumacher: Abgeschirmt vor der Öffentlichkeit

Bernie Ecclestone kritisiert Schumachers große Zeit als Rennfahrer - ein Schlag ins Gesicht für die Schumacher-Familie und alle Schumi-Fans. Der Ex-Chef der Formel 1 sagte in der Sport Bild": "Sein Problem war: Er kannte kein Limit." Als eines der Beispiele dafür nennt der 88-Jährige den Rammstoß von Schumacher gegen Jacques Villeneuve im Titelfinale 1997 in Jerez. "Die Skandale brachten zwar viel Publicity, aber nicht unbedingt die, die wir wollten", sagt Ecclestone vor dem 1000. Rennen der Formel 1 am Sonntag in China.