Bamberger Haus, Brunnerstraße 2 im Luitpoldpark, Scheidplatz U-Bahn-Aufgang "F", Ess-Klasse von 4. Februar bis 1. März, Reservierung mit Stichwort "Ess-Klasse" unter: 089 322 12 82 10

Das Ess-Klasse-Menü im Bamberger Haus

Aperitif

Der belebende Sekt Lui von Wachenheim, extra trocken, gibt den perfekten royalen Start in den Abend und weckt Vorfreude.

1. Gang



Habsburger Kaiser-Tacos mit mariniertem Saibling, Gurken-Relish und Röstzwiebeln Natürlich hat zu Zeiten der Doppelmonarchie entlang der Donau niemand Tacos genascht – aber die Küche des Bamberger Hauses ist eine moderne. Besonders zu dem marinierten Saibling passt der "Mehr Meer", Jahrgang 2019 vom Weingut Klundt in der Pfalz mit seinen gelben Früchten und der leichten Salzigkeit gut.

2. Gang



Getrüffeltes Schwarzwurzel-Supperl Etwas Kartoffel verleiht dem Süppchen Gehalt, der Trüffel macht eine absolute Gaumenfreude daraus. Im Glas begleitet der nach Hildegard von Bingen benannte Silvaner des Winzers Heinz-Günter Hauck den Gang mit seinem vollen Geschmack und langen Ausklang.

3. Gang



Enten-Krustade mit fermentierter Steckrübe und Entenjus Eine knusprig-feine Komposition: Die Ente ist behutsam in Teig gewickelt und auf der fermentierten Steckrüben-Julienne drapiert – Dotsche ist der österreichische Begriff für Steckrübe. Dazu wird es schon rot im Glas: Mit dem Barbera, Jahrgang 2018, von der Cascina Radice im Piemont, der knackige Kirsche mit kühler Eleganz vereint.

4. Gang



Bürgermeisterstück Böhmischer Art mit Erdäpfel-Mousseline und braisiertem Grünkohl Ein feines Stück Rind und ein weiches Erdäpfel- oder auch Kartoffelpüree, kombiniert mit dem leicht herben Geschmack des Grünkohls: Ein Gericht, das über jeden kalten, langen Wintertag hinwegtrösten kann. Dazu der im großen Holzfass ausgebaute Blaufränkisch "Umriss", Jahrgang 2013, mit wilder Würze und brombeerigen Duft.

5. Gang



Blutorangen-Parfait mit Muskateller-Heidelbeeren und Zartbitter-Krokant Ein fruchtiges Halbgefrorenes mit Beeren und Krokant ergibt ein tolles, nicht zu süßklebriges Dessert, und die Spätlese "Angerhof", Jahrgang 2018, von Hans Tschida am Neusiedlersee steuert Noten von Ananas und Honig mit einem Hauch Limette bei.

Ein wirklich ausgezeichneter Wein

Weinpartner und Mit-Initiator der Ess-Klasse ist Rindchens Weinkontor. Der Weinhändler mit Läden im Viehhof, in Nymphenburg und in Grünwald wartet immer mit neuen, spannenden Weinentdeckungen zu fairen Preisen auf. Dafür ist er bei der Berliner "Weintrophy", dem bedeutendsten deutschen Weinwettbewerb, zum achten Mal in Serie als "Deutschlands bester Weinfachhändler international" ausgezeichnet worden. Bei jedem Ess-Klasse-Menü werden von Rindchen-Mitarbeiterinnen und der AZ-Redaktion Speisen und Weine sorgfältig aufeinander abgestimmt – die Basis für vollendeten Genuss im Glas und auf dem Teller.

