Fünf Fakten über den 27-Jährigen Austin Butler: Wer ist der Schauspieler, der zu Elvis wird?

Mit Denzel Washington am Broadway

Im vergangenen Jahr gab Austin Butler sein Broadway-Debüt in "The Iceman Cometh". In dem Stück konnte der Schauspieler mit dem mehrmaligen Tony-Award-Gewinner George C. Wolfe (64) und mit Oscar-Preisträger Denzel Washington (64) zusammenarbeiten.

Im neuen Tarantino-Film

Noch vor seiner großen Rolle als Elvis ist Butler in zwei anderen Filmen zu bewundern: Seit Mitte Juni ist er in "The Dead Don't Die" mit Adam Driver (35) und Bill Murray (68) in den deutschen Kinos zu sehen. Außerdem hat er eine Rolle in "Once Upon a Time in... Hollywood" von Quentin Tarantino (56), der hierzulande am 15. August anläuft. Die Hauptrollen spielen Leonardo DiCaprio (44) und Brad Pitt (55).

Seine berühmte Freundin

Schauspielerin Vanessa Hudgens (30, "High School Musical") ist seit 2011 mit Butler liiert. Und seine Freundin gratulierte dem 27-Jährigen natürlich in den sozialen Medien zu seinem neuen Job als Elvis. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie, dass sie völlig hin und weg sei. "Ich kann es kaum erwarten. So stolz auf meinen Schatz", so Hudgens.

In den Kommentaren zu dem Post gibt es noch mehr Promis, die Butler feiern. "Modern Family"-Star Sarah Hyland (28) schrieb: "Er hat es geschafft. Ich flippe aus. Ich bin so glücklich. Er hat so verdammt hart dafür gearbeitet." Lily Collins (30) fügte hinzu: "So so so wunderbar. Gratuliere!" und Ashley Tisdale erklärte: "Er hat das verdient. Er ist so inspirierend."