Haus Mühlbach

Es ist noch gar nicht lange her, da wollte man auf keinen Fall in dem Gebäude neben der Paulaner-Brauerei am Nockherberg unterkommen. Denn das nun auf den klingenden Namen "Haus Mühlbach" getaufte historische Gebäude war bis in die 2000er hinein noch ein Gefängnis für Frauen und Jugendliche, bis die Justizvollzugsanstalt 2009 an die JVA Stadelheim verlegt wurde.

Verschiedene Investoren bewarben sich anschließend um die Immobilie des Freistaats, darunter auch das Sozialprojekt BISS (Bürger in sozialen Schwierigkeiten), mit dem Konzept, aus dem ehemaligen Gefängnis ein Hotel zu machen, in dem Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen eine Ausbildung absolvieren können.

Damals zog es der Freistaat unter Finanzminister Kurt Faltlhauser (CSU) jedoch vor, an den Höchstbietenden zu verkaufen. So ging die Immobilie zunächst an die MUC Real Estate, die dort 200 Wohnungen plante. Der Bau wurde durch Klage des Landratsamtes blockiert, wodurch das Haus abermals den Besitzer wechselte, diesmal zur Legat Living. Jetzt entsteht hier ein Luxus-Wohnkomplex.

Hoch der Isar

"Wer ko, der ko" – so bewarb der Hamburger Bauinvestor Becken noch bis vor kurzem den Gebäudekomplex auf dem Nockherberg, sicherlich keine Untertreibung bei Spitzenpreisen von bis zu 27.000 Euro pro Quadratmeter für die exklusivsten Wohnungen.

Unbezahlbar für die meisten Münchner. Die "Sozialgerechte Bodennutzung", kurz SoBon, ist eigentlich ein Vorzeigekonzept aus München. Sie verpflichtet den Bauherren, dem ein Baurecht erteilt wird, einen Teil seiner Wohnungen günstiger anzubieten. Konkret bedeutet das, dass 30 Prozent des neu geschaffenen Wohnraums einkommensschwächeren Gruppen zur Verfügung gestellt werden und weitere 10 Prozent "preisgedämpft" sind. Darüber hinaus wird ein Teil der Wertsteigerung des Grundstücks, das durch den Neubau entsteht, von der Stadt abgeschöpft und für Infrastruktur und sozialen Bedarf verwendet. Eigentlich.

Was Politik ändert

"Sichere Geldanlageformen, bringen kaum noch Rendite" sagt Stupka, "deswegen investieren die Menschen jetzt in Immobilien." Unter diesen Preisspekulationen leiden die Mieter, was in München besonders dramatisch sei. "München ist eine Mieterstadt. Es gibt hier rund 800.000 Wohnungen, von denen werden drei Viertel vermietet."

Lösungen sieht Stupka an verschiedenen Stellen: Einerseits müssten die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, wie die Gewofag oder die GWG, mehr Wohnungsbau für Menschen mit geringem und mittleren Einkommen bauen. Nicht einmal zehn Prozent der Münchner Wohnungen sind aktuell im Besitz der Stadt. Hier könnte man zum Beispiel Bemühungen verstärken, bestehende städtische Wohnungen nachzuverdichten, also auf ein dreistöckiges Haus einen vierten Stock zu setzen, wenn es die Bausubstanz zulässt.

Zudem spricht sich Stupka besonders für zwei rechtliche Änderungen aus: Erstens solle die Erhaltungssatzung auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden. Denn sie schütze die Bevölkerung davor, aus ihrem Viertel verdrängt zu werden, indem sie zum Beispiel unterbindet, dass die Wohnungen eines Mehrfamilienhauses aufgeteilt und als Eigentumswohnungen teuer verkauft werden.

Genossenschaften als Erfolgsmodell

Darüber hinaus solle das städtische Vorkaufsrecht, also das Recht der Stadt, vor privaten Käufern die Gelegenheit zu bekommen, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, preislich limitiert werden. Das würde der Stadt ermöglichen, Wohnungen der Spekulation zu entziehen, ohne dafür astronomische Summen zahlen zu müssen – sonst fließen immense Summen Steuergeld in die Taschen von Privatinvestoren.

Ein hervorragender Mittelweg zwischen Mieten und Kaufen sind für Stupka Genossenschaften. Sie seien ein Erfolgsmodell, das in Deutschland seit Kurzem einen rasanten Aufschwung erlebe.

Und das aus gutem Grund, wie Stupka findet: "Mit der Genossenschaft assoziieren die meisten Deutschen den Genossen und damit den Kommunismus. Aber eigentlich kommt der Begriff von ‘Notz’, einem alten Begriff für das Vieh. Das Genotzen ist das gemeinsame Viehhüten, etwas, von dem alle einen ‘Nutzen’ haben – und das dann auch ‘genießen’. Und wer sicher und bezahlbar wohnt, hat dazu auch allen Grund."

