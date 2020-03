Giesing - Mit einem Schreiben an die Stadtspitze haben Nachbarn des Grünwalder Stadions die Modernisierungspläne kritisiert. Das Projekt vergebe "leider" die Chance, Verbesserungen bei Verkehr, Lärm, Verunreinigung und Lichtbelästigung herbeizuführen, heißt es in dem Brief, der der AZ vorliegt.