Fans sind begeistert: "Ihr seid sehr wohl systemrelevant"

Auf Youtube hat das Video mittlerweile über 30.000 Klicks erzielt. Die Fans sind begeistert von dem Musical und die Message scheint bei vielen anzukommen. Ein Zuschauer schreibt in den Kommentaren: "Also ich finde, dass Musik und Unterhaltung in dieser schweren Zeit durchaus systemrelevant ist."