München - Wer schon länger nicht mehr im Tierpark war, dem sei gesagt, jetzt ist eine gute Zeit. Im Zoo sprießt das frische Grün und Büsche und Bäume stehen in voller Blüte – zartrosa und weiß überall. Wie die Pflanzenwelt sind auch die Tiere in Frühlingsstimmung und so tummelt sich schon in vielen Gehegen der Nachwuchs.