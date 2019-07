Frühes Entwicklungsstadium Yabba Dabba Doo! "Familie Feuerstein" kehrt ins TV zurück

Die einstmals erfolgreichste Zeichentrickserie der Welt ist zurück. Die ursprünglich in den 1960er Jahren ausgestrahlte Kultserie "Familie Feuerstein" (im Original "The Flintstones") soll aber nicht in ihrer Originalversion ins TV zurückkehren. Das berichtet das Branchenmagazin "Variety". Fred Feuerstein, Barney Geröllheimer und all die anderen beliebten Figuren werden vermutlich deutlich anders aussehen als damals.