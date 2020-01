Früher als erwartet "The Crown" endet mit Staffel fünf und Imelda Staunton als Queen

Ein Netflix-Hit geht zu Ende: "The Crown" endet überraschend mit Staffel fünf. Peter Morgan (56), Autor und Schöpfer der Netflix-Serie, hatte die Fans bis dato in dem Glauben gelassen, dass es sechs Staffeln geben werde. Laut "The Guardian" hat sich Morgan nun in einer Mitteilung des Streamingdienstes zu der traurigen Nachricht für alle Fans geäußert: "Bei den Drehbucharbeiten zu Staffel fünf habe ich gemerkt, dass es die perfekte Zeit und der perfekte Ort ist, um zum Ende zu kommen. Ich bin dankbar, dass Netflix und Sony mich in dieser Entscheidung unterstützten." Die Nachfolgerin von Claire Foy (35) und Olivia Colman (46) in der Rolle als Queen Elizabeth II. ist bereits gefunden.