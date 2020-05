Fruchtig, süß und gesund Drei leckere Smoothie-Bowls für jeden Geschmack

Die Fruchtige: Kombination aus Beeren und Joghurt

In die Bowl für alle Fruchtliebhaber kommen zwei reife Bananen, in große Stücke geschnitten, sowie 300 g gefrorene Beeren, beispielsweise Heidelbeeren oder Himbeeren. Die Zutaten in den Mixer geben und 100 g Naturjoghurt, sowie 50 ml Milch hinzugeben. Das Ganze auf höchster Stufe pürieren, bis eine cremige Masse ohne Stückchen entsteht. Im Anschluss landet die fruchtige Mischung aufgeteilt in zwei Schüsseln.