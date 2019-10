Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der junge Fahrer auf der nassen Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er bei Walchensee (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 47-jährige Fahrer und seine 54-jährige Begleitung wurden dabei schwer verletzt. Der 19-jährige Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle.