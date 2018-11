Folgenschwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der A7. Mehrere Autofahrer meldeten einen Geisterfahrer, der in falscher Fahrtrichtung in Richtung Schweinfurt unterwegs war. Obwohl die Polizei gleich mehrere Streifen entsendete und im Verkehrsfunk entsprechende Warnmeldungen liefen, konnte niemand mehr das Unglück verhindern.