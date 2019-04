Frontalangriff auf Netflix Das bietet der neue Streamingdienst Disney+

Zum Start des Streamingdienstes sollen zudem alle 30 Staffeln der "Simpsons" verfügbar sein. 71,3 Milliarden Dollar hat Disney für die Übernahme von 21st Century Fox bezahlt, und damit nicht nur die "Simpsons" eingekauft. Filme wie "Titanic", "Avatar" und "Alien" gehören nun ebenfalls Disney, das damit weitere gute Argumente für ein Abo von Disney+ ins Feld führt. Denn: Bereits seit 2017 ist bekannt, dass der Konzern seine Verträge mit Netflix auslaufen lassen will und die eigenen Inhalte von der Plattform abziehen wird.

Der Entertainment-Riese will zudem kräftig in neue Inhalte investieren. Laut "New York Times" wird Disney+ zum Start zehn exklusive Filme und 25 exklusive Serien anbieten, darunter drei "Avengers"-Spin-offs. Auf der Präsentation bestätigte Disney unter anderem, dass es an einer Serie rund um die Marvel-Charaktere Falcon und Winter Soldier arbeitet. Bereits seit längerem ist bekannt, dass Marvel-Bösewicht Loki seine eigene Serie bekommen soll, mit Tom Hiddleston (38) in der Hauptrolle.

Ein weiteres Zugpferd für Disney+ dürfte indes das "Star Wars"-Franchise werden. Für den eigenen Streamingdienst produziert Disney die erste Live-Action-Serie aus der weit, weit entfernten Galaxie überhaupt. "The Mandalorian" umfasst laut "New York Times" zehn Folgen, für die der Konzern an die 100 Millionen Dollar bezahlt haben soll. Das Drehbuch für die Serie, deren Handlung nach dem Ende von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" angesiedelt ist, stammt aus der Feder von Jon Favreau (52, "The Jungle Book").

2021 soll außerdem eine Serie mit Diego Lunas (39) Figur aus "Rogue One: A Star Wars Story", Cassian Andor, an den Start gehen. Die beliebte Animations-Serie "The Clone Wars" soll außerdem laut "Entertainment Weekly" für 12 neue Folgen wiederbelebt werden. Zudem werden die bisherigen "Star Wars"-Filme über Disney+ verfügbar sein.

Neben dem Marvel MCU und dem "Star Wars"-Franchise hat Disney außerdem noch Dokumentationen des Senders National Geographic und die Filme des Animations-Studios Pixar im Portfolio. Mehr als 5000 Folgen aus dem Disney Channel und 100 Disney-Channel-Filme runden das Angebot ab.

Wo lässt sich Disney+ streamen?

Abonnenten des Streamingdienstes wird eine breite Auswahl von Abspielmöglichkeiten für ihre Inhalte zur Verfügung gestellt. Neben den gängigen Browsern wird Disney+ auf Smart-TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen verfügbar sein. Wie auch bei Netflix werden Kunden außerdem die Möglichkeit haben, Filme und Serien herunterzuladen und offline zu genießen.