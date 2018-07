Am Montag, 20. August, verkehrt die U6 in Garching wieder im Regelbetrieb, allerdings noch nicht mit voller Geschwindigkeit. Zunächst können die Züge in den erneuerten Abschnitten nur mit 40 Stundenkilometern fahren, weil die neu eingebauten Schienenstücke noch nicht verschweißt sind. Aktuell liegt das Tempolimit teilweise sogar bei 25 km/h.