Nach 10:33 Minuten war das Beste nicht gut genug. Die Schweden zogen erstmals ihr gefürchtetes Überzahlspiel auf, und Samuel Fagemo donnerte die Scheibe an EHC-Goalie Danny aus den Birken vorbei ins Netz – 1:0. "Wir haben in der Champions League in dieser Saison gesehen, dass ein 0:1 für den EHC kein Beinbruch ist. Sie kommen immer wieder zurück, haben diese Mentalität", sagte Ex-Nationalspieler und Sport1-Experte Rick Goldmann.

Frölunda schneller, wendiger, überlegen, aber München hielt dagegen, Maximilian Daubner hatte den Ausgleich auf dem Schläger, doch Gustafsson hielt (18.). Mit dem 1:0 ging es in die Drittelpause. Dort hatten die EHCler wohl von dem Zaubertrank, der Flügel verleiht, getrunken. Sie legten gewaltig los. Nach 65 Sekunden die beste Münchner Chance. Nationalverteidiger Yannic Seidenberg scheitert in Überzahl knapp.

Ehliz nutzt Überzahl zum Münchner Ehrentreffer

Doch die Schweden übten sich gleich als Aufkeimende-Hoffnung-im-Keim-Ersticker. Zweite Überzahl, zweites Tor. Ryan Lasch mit dem 2:0 (25.). Dann Glück für München, der Gewaltschuss von Pathrik Westerholm knallt nur lautstark an die Latte. Doch in der 35. Minute der Nackenschlag. Seidenberg saß eine Vier-Minuten-Strafe wegen eines Checks gegen den Kopf ab, die Indians nutzten die dritte Überzahl mit einer Traumkombination zum 3:0 durch Ponthus Westerholm.

"Großartig, was Frölunda da zeigt", sagte Goldmann, "das ist ein perfektes Eishockeypaket." Kapitän Wolf analysierte: "Wir müssen irgendeinen Weg finden, den Puck ins Tor zu kriegen, wenn wir in Überzahl sind."

In der 42. Minute fehlten in Überzahl nur Millimeter, um dieses Tor zu erzielen, doch Derek Joslin traf nur die Latte. Besser machte es Yasin Ehliz in der 52. Minute, er nutzte endlich eine Überzahl zum 3:1. Dabei blieb es trotz guter Münchner Chancen. Aus der Traum von der Thronbesteigung zu Göteborg. Aber immerhin: Vizekönige!