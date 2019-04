Frisurentrend Clavi-Cut: Alles über die Trendfrisur der Stars

Seinen Namen hat der Clavi-Cut vom englischen Wort "clavicle" zu Deutsch: Schlüsselbein. Das gilt für die exakte Längenbeschreibung der neuen Trendfrisur. Auch wenn der Clavi-Cut gerne mit einem herausgewachsenen Bob verglichen wird, entsteht er nur durch einen professionellen Schnitt. Damit die Haare richtig fallen, wird dieser vorne etwas länger gehalten als am Hinterkopf. Der Clou: Die Haare müssen in den Spitzen ganz leicht gesliced - also mit der Schere nach unten ausgedünnt - werden.