Frisuren und Kleidung sind variierbar Mattel veröffentlicht erste geschlechtsneutrale Puppenkollektion

Entwickelt wurden die neuen Puppen demnach in Zusammenarbeit mit externen Experten und Ärzten, aber auch mit Eltern und zahlreichen Kindern. Die Linie besteht aus sechs verschiedenen Sets, in denen je eine Puppe, zwei Frisuren und viele Styling-Möglichkeiten enthalten sind. Außerdem sind die Puppen in unterschiedlichen Hauttönen erhältlich. Der Preis für ein Puppen-Set liegt bei 39 Euro.