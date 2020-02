Sollte der Vermieter mit der Räumung ernst machen und die Stadt bis dahin keine freie Wohnung für sie haben, drohe ihr der Umzug in ein Obdachlosenheim, sagt De Luca. "Im Prinzip ist das richtig", sagt der Sprecher des Sozialreferats. Wenn Menschen von Wohnungsnot bedroht seien, sei die Stadt rechtlich dazu verpflichtet, sie unterzubringen. Rechtlich möglich sei gegebenenfalls ein Vollstreckungsschutzantrag bei "besonderen Umständen", die eine Härte für seine Mandantin bedeuteten, sagt De Lucas Anwalt. Das abzuwägen, liege in der Hand des Richters. Aber warum musste es überhaupt so weit kommen?

Neumieter noch nicht erschienen

De Luca wirft dem Vermieter Unverständnis ob ihrer gesundheitlichen Situation vor. "Ich würde mich nur aufspielen wegen meiner chronischen Erkrankung", sagt sie der AZ bei einem zweiten Gespräch im Januar. "Das finde ich so oder so ziemlich unverschämt, solche Behauptungen zu äußern." Sie mutmaßt: "Ich denke, dass er mich loswerden will, vielleicht will er die Wohnung teurer vermieten." Die Kaltmiete für ihre 47-Quadratmeter-Wohnung lag laut Anwalt zuletzt bei 580 Euro. Das ergibt 12,34 Euro pro Quadratmeter, was etwas über dem Durchschnittswert des Münchner Mietspiegels für 2019 liegt (11,69 Euro).

In letzter Zeit habe sie nichts mehr vom Vermieter gehört, sagt De Luca. Der ließ mehrere AZ-Anfragen unbeantwortet. Über den Anwalt hat er Anfang Dezember Neumieter ab 1. Januar angekündigt – die seien bislang allerdings nicht erschienen, sagt De Luca. Das Schreiben liegt der AZ vor.

Nächtliche Droh-SMS

Am 22. Januar nachts erhält De Luca mehrere Droh-SMS von einer ihr unbekannten Rufnummer: "Im Haus wird schon über Sie gesprochen, dass Sie noch da sind", heißt es darin. Und: "Ihre Zeit kann nicht mehr lange dauern, ich weiß was, was Sie nicht wissen." Sie habe daraufhin Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, sagt sie.

Illara De Lucas Situation scheint aussichtslos. "Ich kann im Moment jetzt auch nichts machen", sagt ihr Anwalt Wolfgang Fritz. "Es wäre schön, wenn sie eine neue Wohnung findet."

Lesen Sie hier: 21 Wohnungen gesichert - Gewofag kauft Haus in der Lindwurmstraße

Lesen Sie hier: Die Bauprojekte der Stadt München im Jahr 2020