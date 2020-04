Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching hat ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen. Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, platzierte die Fußball GmbH & Co. KGaA 32.780 neue Aktien an der Münchner Börse. Der Gesellschaft fließen demnach brutto rund 273.000 Euro zu. Der Bezugspreis betrug 8,35 Euro je neuer Aktie. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt demnach 3.910.884 Euro.