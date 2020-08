Frischer Salat, Schmorgurken und mehr Mit August-Gemüse: Leichte Gerichte für heiße Sommertage

Zubereitung: Ofen auf 200°C vorheizen. Kerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Backblech mit Backpapier auslegen. Toast in Würfel schneiden und auf dem Blech verteilen. Käse reiben und darüber verteilen, mit 4 EL Öl beträufeln und im heißen Ofen für 8 bis 10 Minuten rösten. Gewaschene Blattsalate in Stücke zupfen. Gurke und Radieschen in Scheiben schneiden. Kräuter hacken. Essig, Honig, Senf, Pfeffer und Salz für die Vinaigrette verrühren. 6 EL Öl und Kräuter daruntermischen, mit Gurke, Radieschen, Blattsalat und Kernen vermischen. Anrichten und mit Parmesan-Croûtons bestreuen.