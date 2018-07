Frische Einstellungen WhatsApp: Neue Funktion gegen nervige Gruppen-Chats

Das ist nun möglich

In der neuesten Version der App für iOS und Android ist es möglich, neue Einstellungen für Gruppen vorzunehmen. So können Admins - die Besitzer der Gruppe - entscheiden, dass nur noch sie selbst posten können. Das kann beispielsweise für Gruppen sehr praktisch sein, in denen aktuelle Termine zu Veranstaltungen oder dergleichen gepostet werden. Die Neuerung hat WhatsApp im hauseigenen Blog angekündigt.