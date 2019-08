Frisch verliebt? Margaret Qualley: Andie MacDowells Tochter strahlt in Venedig

Durch ihre Rolle in Quentin Tarantinos Film "Once Upon a Time... in Hollywood" ist Margaret Qualley (24, "The Nice Guys"), die jüngste Tochter von Andie MacDowell (61, "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"), gerade dabei ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin erfolgreich voranzutreiben. 2019 wird sie außerdem in dem Drama "Seberg" zu sehen sein, das am 30. August bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere feierte. Bei der Veranstaltung erschien Qualley in einem traumhaft schönen Plissee-Kleid ganz in Altrosa, das ihre elfenhafte Figur unterstrich.