Frisch und faltenfrei Diese Vitamine sorgen für einen strahlenden Teint

Vitamin B3

Vitamin B3 wird erst seit Kurzem in der Kosmetik verwendet. Dabei ist es ein echtes Power-Vitamin. Es ist am Stoffwechsel von Fetten, Aminosäuren und Kohlenhydraten beteiligt. So kann sich die Haut schneller erneuern, das Hautbild wird feiner und strahlt wieder. Vitamin B3 findet sich vor allem in Fischen, Pilzen, Milchprodukten und Hülsenfrüchten.

Vitamin C

Zu Vitamin C greift wohl jeder, wenn es darum geht, eine Erkältung los zu werden. Doch auch die Haut freut sich über eine Extraportion des Gesundmachers. Vitamin C kräftigt das Bindegewebe. Es ist wesentlich am Aufbau von Kollagen beteiligt, das unserer Haut die Struktur gibt und lässt Narben und Wunder besser heilen. Neben Zitrusfrüchten wie Zitrone und Orange enthalten auch Brokkoli und Paprika viel Vitamin C.

Vitamin E

Das A und O für eine gesunde und junge Haut ist ausreichend Feuchtigkeit. Dafür sorgt unter anderem das Vitamin E. Es ist fettlöslich und kann so sogar in verhornte Stellen einziehen. Das Power-Vitamin schützt vor UV-Licht und beugt Falten vor, da es besonders tief eindringen kann. Pflanzliche Öle, Nüsse und Avocados sollten also auf jeden Fall auf dem Speiseplan stehen.

Vitamin H

Vitamin H ist besser bekannt unter dem Namen Biotin oder Vitamin B7. Es schützt die Haut, unterstützt die Regeneration und die Zellteilung - die Haut wirkt gesund und strahlt. Besonders praktisch: Vitamin H sorgt auch für glänzendes Haar und feste Nägel!