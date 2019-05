Die Schwangerschaft war beim Audi Generation Award in München Mitte Dezember bekannt geworden. Mitte April verabschiedete sich Sedlaczek, die für Sky unter anderem regelmäßig Fußballübertragungen begleitet, in die Babypause. Jetzt ist das Kind also da, unter ihrem Post gab es bereits reichlich Glückwünsche von Kollegen und Prominenten, wie Moderatorin Vera Int-Veen, Simone Thomalla oder Anna Kraft.