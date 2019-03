Friesland, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten vom Bodensee

Ein Fischer geht auf seinem Boot plötzlich in Flammen auf und verbrennt bei lebendigem Leib. Am Wrack gefunden wird die Maske einer keltischen Gottheit und ein fremdsprachiger Schriftzug. Aufgrund dieser geheimnisvollen Spuren kreuzen sich die Wege von Michael Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz - zwei Kommissare, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Doch in dem grenzübergreifenden Fall müssen sich die beiden arrangieren.