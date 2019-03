Friesland, Tatort, Dead End, ... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, BR, Tatort: Der traurige König

Die Münchner Hauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), Ivo Batic (Miroslav Nemec) und eine junge Kollegin geraten bei einer Routine-Dienstfahrt in eine prekäre Situation. In einem brennenden Pkw vor einem Bauernhof können sie noch die Umrisse einer Person erkennen, bevor der Wagen explodiert. Im Fenster des angrenzenden Bauernhofs sehen sie die Silhouette eines Mannes. Leitmayr will ihn stellen. Es fallen Schüsse. Leitmayr trifft drei Mal. Siggi Aumeister (Lasse Myhr) bricht zusammen und fällt ins Koma. Sofort beginnen die internen Ermittlungen...