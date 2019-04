Friesland, Tatort, Dead End, ... Krimi-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ZDFneo, Dead End: Ich war's nicht

Emma (Antje Traue) wird in ihrer Garage von Lars Herbst (Fabian Busch) überrumpelt. Er hält sich dort versteckt, weil er Emmas Hilfe braucht. Der Bürgermeister ist neben einer Toten aufgewacht. Überall ist Blut und er kann sich an nichts erinnern. Zu allem Überfluss ruft auch noch Peter (Michael Gwisdek) nach Emma, es gebe eine Tote im Hotel in der Stadt. Emma lässt den verzweifelten Herbst in der Garage zurück. In der Pension Adlernest zeigt sich ein grausiger Anblick: Die Tote Beate Meiss wurde offensichtlich in dem Zimmer erschlagen.