Friesland, Dead End, Tatort,... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Dead End: C'est la vie

Emma (Antje Traue) und Peter (Michael Gwisdek) machen beim Wandern einen ungewöhnlichen Fund: In einem Baum hängt, verheddert in einen Gleitschirm, ein toter Mann. Als Emma vom Auto zurückkommt, ist der Tote weg. Während Peter sich das alles nicht erklären kann, können sich Betti (Victoria Schulz) und Schubert (Lars Rudolph) nur wundern: Wie kann man eine Leiche verlieren? Emma ist sich sicher, dass sie geklaut wurde. Aber wer sollte so etwas tun? Dann ein Anruf: Die verschwundene Leiche ist wieder da.