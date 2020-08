Schanigärten für immer? Schreiben Sie uns Ihre Meinung

Die Café- und Restaurant-Tische auf Parkplätzen waren zunächst als kurzfristige Krisen-Hilfe für die Gastronomen gedacht. Jetzt bleiben sie wohl doch auch für den nächsten Sommer. Das hatte zunächst Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) in der AZ angekündigt. Was denken Sie, liebe Leser? Schreiben Sie an AZ, Leserforum, Garmischer Straße 35, 81373 München, an leserforum@az-muenchen.de oder in die Kommentare unter diesem Artikel.

