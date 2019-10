Schollen bieten Platz für 350 Erdgräber

Auf dem Friedhof in Riem gibt es momentan 3.700 Gräber, zu wenige für den stetig wachsenden Stadtteil. 2002 wurde der neue Teil der Ruhestätte in Betrieb genommen. Das Gestaltungskonzept sah vor, dass auf dem Gelände sukzessive Gräberfelder in sogenannten Schollen errichtet werden können.