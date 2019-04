München - Die Freitags-Demonstrationen von Schülern für ein besseres Klima sowie der Streit, weil sie währenddessen die Schule schwänzen, reißen nicht ab. Auch an diesem Freitag wollen viele Schüler wieder auf die Straße gehen. In München wollen sie sich ab 11 Uhr am Marienplatz treffen, wie der Organisator der "Fridays for Future Demo" in München, Ben Awenius, sagt.