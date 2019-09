In der Stadt sei bezüglich des Klimaschutzes zuletzt viel zu wenig passiert, klagt Linken-OB-Kandidat Thomas Lechner. "Es gibt viele gute Ideen aus den Reihen der Münchner Bürgerschaft", schreibt er in einem Brief an die Stadt-Mitarbeiter, "lassen Sie uns diese also aufgreifen und – wo möglich – umsetzen, lassen Sie uns sofort damit beginnen und beteiligen Sie sich deswegen am Klimastreik!"