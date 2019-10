TSV 1860 kommt zur Jubiläumsparty nach Rosenheim!

Partystimmung in Rosenheim! Am Samstag gastiert der TSV 1860 aus München beim Namensvetter aus dem Süden. Anlass ist das 100-jährige Jubiläum der Fußballabteilung der Rosenheimer, die für die Feier ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm organisiert haben: Die Löwenspieler stehen für eine Autogrammstunde zur Verfügung, die Zuschauer können sich an der Torwand messen und ab 20 Uhr sorgt die Guten A-Band für Partystimmung.

In Partystimmung scheint auch der Wettergott zu sein. Strahlender Sonnenschein und bis zu 21 Grad versprechen beste Fußballbedingungen - und das Mitte Oktober. Entsprechend optimistisch sind auch die Veranstalter, die für das Duell mit den Löwen knapp 2.000 Zuschauer erwarten.

An das letzte Gastspiel in Rosenheim hat Sechzig im Übrigen keine besonders guten Erinnerungen: Im November 2017 kamen die Löwen, die später als Meister in die Dritte Liga aufsteigen sollten, nicht über ein 1:1 hinaus. Ob es am Samstag eine kleine Revanche für das Remis gibt, erfahren Sie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!

Lesen Sie hier: Wie Marius Willsch vom Aushilfsverteidiger zum Stammspieler wurde