Das klang nicht nach einer billigen Ausrede, sondern nach sehr genauer Planung. Denn wenn der Süditaliener etwas macht, dann vollblutmäßig richtig. Doch wann würde seine Melli so überhaupt nicht damit rechnen? Vor einigen Tagen fand in der neuen H'ugo's Weinbar – direkt neben der In-Pizzeria – ein Weihnachtsessen statt. Wie jedes Jahr. Mit dabei: viele langjährige Freunde der beiden. Alle ahnungslos, was Ugos geheimes Vorhaben betraf.