Wer die beiden zusammen erlebt, spürt diese Magie Das besondere Funkeln in den Augen. Wie sie sich ansehen, wie sie miteinander umgehen. Bei der Aufführung von Giuseppe Verdis "Otello" am vergangenen Freitag in der Bayerischen Staatsoper strahlten Startenor Jonas Kaufmann (49, "An Italian Night") und seine elf Jahre jüngere Liebste, Opernregisseurin Christiane Lutz, noch mehr als sonst.