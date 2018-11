Freundin bringt Baby zur Welt Peter Maffay wird mit fast 70 noch einmal Vater

Im März 2016 hatte sich das verliebte Paar dann beim "Partnertag" von Maffays Tabaluga-Stiftung in München zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. "Meine Freundin und ich leben jetzt in Tutzing", ließ er damals laut "Bild am Sonntag" die Gäste wissen. Und gab noch eine weitere Information preis: "Wir gestalten unsere Tage und Aktivitäten zusammen". Die 31-Jährige selbst bestätigte damals: "Ich bin ein Teil von Tabaluga." Am meisten Spaß mache der ehemaligen Lehrerin dabei "die Arbeit mit den Kindern".