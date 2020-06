Johannes Oerding lehnt Konzert vor Autos ab

An Livestreams will sich Oerding nicht mehr beteiligen und auch ein Konzert in einem Autokino kann sich der Musiker nicht vorstellen: "Da habe ich mich selber früh unter Druck gesetzt, indem ich gesagt habe, ich möchte keine Autokinos machen. Ich finde es okay, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen das machen. Aber mein Herz konnte das nicht verkraften, vor Autos zu singen." Johannes Oerding fehlt der echte Applaus seines Publikums: "Es gibt keine schönen Hupen!"